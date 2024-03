Funeral de Alexei Navalni na Rússia tem ao menos 3 pessoas presas, diz ONG

Homem não identificado também foi preso. Ele estava no local do funeral e gritou "Quem matou Navalni?", segundo a ONG russa. A entidade pede mais informações de quem puder ajudar com mais informações sobre esse homem.

Deputado foi detido após colocar flores em um memorial em homenagem a Navalni. Anton Kartavin estava em Novosibirsk, cidade que fica a mais de 3.000 quilômetros de Moscou, onde foi realizado o funeral do opositor russo. Junto com Kartavin, também foi preso Mikhail Ryazantsev, o assistente da deputada Svetlana Kaverzina. Um foto publicada pela OVD-Info mostra Kartavin e Ryazantsev com outras pessoas dentro do que seria um camburão.