Fim do mistério: navio desaparecido há 120 anos é encontrado por 'acidente'

Ao todo, 32 tripulantes estavam no navio que desapareceu —não houve sobreviventes. Entre eles, estavam australianos, britânicos e canadenses. Nas semanas seguintes ao incidente, os corpos desses tripulantes chegaram à costa, na praia de Cronulla, junto com destroços do navio. A localização do naufrágio, no entanto, permaneceu desconhecida por anos.

Descoberta por "acidente". Em maio de 2022, a Subsea Professional Marine Services, uma empresa de pesquisa marítima que procurava contêineres de carga perdidos na costa de Sydney, acidentalmente encontrou destroços do navio.

Navio SS Nemesis foi encontrado a 26 km da costa Imagem: Divulgação / CSIRO

Quase dois anos de investigações

O SS Nemesis foi encontrado a 28 km da costa do estado australiano de Nova Gales do Sul, 160 metros debaixo d'água. Devido à sua localização, foram necessários quase dois anos para que especialistas analisassem as evidências e confirmassem que se tratava do navio desaparecido há 120 anos.

Envolvimento de órgãos do governo. A descoberta da Subsea Professional Marine Services foi relatada ao Heritage NSW, o Ministério do Meio Ambiente e Patrimônio de Nova Gales do Sul.