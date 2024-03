EUA: Grupo mascarado abre fogo em festa, mata quatro e fere três pessoas

Os agentes do Departamento de Polícia de King City chegaram ao local do crime por volta das 18h de domingo (horário local), segundo o comunicado. Três homens foram encontrados caídos no jardim da frente e declarados mortos no local.

Uma mulher ferida chegou a ser transportada para o Mee Memorial Hospital, onde morreu mais tarde. Outros três homens foram transportados para o Hospital Natividad, em Salinas, para tratamento médico, informou a polícia.