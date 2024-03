'Não vou alimentar genocídio', diz engenheiro a diretor do Google em Israel

"Projeto Nimbus" é produzido pelo Google para Israel. Durante sua fala, o engenheiro menciona o "Projeto Nimbus", iniciativa de programas de inteligência artificial produzidos e vendidos pelo Google para o governo de Israel. Funcionários do Google e da Amazon escreveram ao jornal The Guardian sobre seu temor da tecnologia desenvolvida por eles ser usada para coletar dados e monitorar palestinos ilegalmente.

Nossos empregadores assinaram um contrato chamado Projeto Nimbus para vender tecnologia perigosa aos militares e ao governo israelense. Este contrato foi assinado na mesma semana em que os militares israelitas atacaram os palestinianos na Faixa de Gaza - matando quase 250 pessoas, incluindo mais de 60 crianças. A tecnologia que as nossas empresas contrataram para construir tornará a discriminação e o deslocamento sistemáticos levados a cabo pelos militares e pelo governo israelitas ainda mais cruéis e mortíferos para os palestinos. O Projeto Nimbus é um contrato de US$ 1,2 bilhão para fornecer serviços em nuvem para os militares e o governo israelense. Esta tecnologia permite uma maior vigilância e recolha ilegal de dados sobre os palestinianos e facilita a expansão dos colonatos ilegais de Israel em terras palestinianas.

Funcionários de Google e Amazon, em texto ao The Guardian