ONG acusa Gucci de tirar peles de cobras vivas para fazer bolsas

É tão cruel e nojento quanto qualquer lugar, onde suas cabeças são batidas com martelos e alguns ainda se movem enquanto são inflados com água. Se você está comprando produtos de moda - casacos, bolsas feitas de peles de animais selvagens - eles vêm de animais tratados assim. As pítons torturadas e mortas por causa de suas peles na Tailândia estão entre os estimados 5,5 bilhões de animais selvagens cultivados comercialmente todos os anos para uso na moda, na medicina tradicional, no entretenimento e como 'animais de estimação'. Marcas de luxo como a Gucci são parte do problema. Instamos as marcas de moda a abandonarem as peles e a investirem em alternativas inovadoras.

As pítons são bombeadas com água para esticar a pele, pode levar horas ou dias para uma cobra morrer, e elas ficam conscientes durante o processo, o que é feito para proteger a qualidade da pele. Os répteis são sencientes e expressam emoções e dor como nós, por isso é tão assustador e doloroso para eles quanto seria de esperar.

Declarações da PETA à CBS

Veja vídeo de denúncia publicado pela PETA. As imagens são fortes.