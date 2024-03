Mulher investiga barulho e descobre gato emparedado após reforma nos EUA

Resgate do gato em meio ao desespero. Num primeiro momento, enquanto a tutora escava o gesso, o gato coloca a patinha para fora, mostrando à tutora que estava mesmo lá. Ela então se desespera e começa a alargar o buraco com a mão, até que ele coloca a cabeça para fora. Nesse momento, Jay consegue retirá-lo.

O incidente ocorreu na segunda-feira (11). Até o momento, o vídeo com as imagens do resgate do gato já conta com mais de 2,8 milhões de visualizações, 460 mil likes e quase 7 mil comentários.

"Eu realmente não posso acreditar que a equipe de manutenção esqueceu meu gato na maldita parede", escreveu a tutora no post. "Assim que entrei no meu apartamento, ouvi-o miar e arranhar a parede. Me sinto tão mal, ele estava provavelmente com muito medo".