'É como estar sentado numa bomba': o terremoto à espreita de Istambul

O que se sabe de fato, como o sismólogo explica, é que os terremotos acontecem em ciclos. Na região norte do país, vários tremores aconteceram de um século para cá. "Agora, Istambul é o único candidato esperando o terremoto acontecer", diz Ertuncay. Em torno da cidade há três falhas suscetíveis à quebra, e a depender de qual delas - e quantas delas - romperem, o cataclismo pode ser irreparável.

Um desastre sem precedentes

Nas contas da prefeitura de Istambul, as expectativas de mortes do terremoto giram em torno de 14 mil, além de outros 120 mil feridos. Ertuncay, por outro lado, discorda: "Para mim, os números estão baixos". Segundo ele, o terremoto no sul da Turquia em fevereiro de 2023, que deixou 50 mil mortos e milhões de desalojados, pode dar indícios do que se espera na maior cidade do continente europeu.

Muitos dos edifícios que desabaram lá supostamente seguiam as regulações mais rígidas de prevenção a terremotos. "Construído de acordo com as regulações de terremoto mais recentes" e "qualidade de primeira", era o que advertia a construtora de um prédio que agora está em ruína, de acordo com apuração da BBC.

Para Ertuncay, isso acende um alerta assustador: se houve corrupção e negligência lá - essa é a suspeita por trás do colapso -, nada impede que o mesmo tenha ocorrido em Istambul. Contando com 47 arranha-céus, o desastre, se seguir as mesmas proporções do sul da Turquia, pode ser muito maior do que o estimado. "Na teoria, todos eles são à prova de terremoto. Assim como eram muitos dos prédios [que desabaram] no sul da Turquia, construídos há três, quatro anos", conta o sismólogo.