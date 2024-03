Homem é preso após tentar viajar escondido em banheiro de avião nos EUA

Avião estava com todos os assentos ocupados. Equipe de bordo percebeu um passageiro a mais usando o banheiro, e Fleurizard foi descoberto. Aeronave precisou retornar para o portão de embarque para que ele fosse retirado.

Fleurizard disse que estava apenas "tentando voltar para casa". Fleurizard continua detido em Salt Lake City, sob custódia federal, segundo a Fox News. A companhia aérea informou que está cooperando com as autoridades policiais e agências federais para apurar as circunstâncias do incidente.