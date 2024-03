Governo Milei questiona eficácia de vacina em meio a surto de dengue

Sem recursos para campanha contra a dengue. Questionado se o governo pretende destinar recursos para campanhas de combate à doença, Adorni disse que "recursos de propaganda são destinados para alguma emergência ou alguma questão para ser comunicada, e, por enquanto, a dengue não está dentro dessa possibilidade".

Surto de dengue na Argentina

Casos de dengue no país aumentaram 86%. Nas primeiras 10 semanas de 2024, 102 mil casos foram registrados em comparação com o mesmo período de 2023.

Mortos pela doença na Argentina. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde argentino, publicado em 15 de março, pelo menos 79 pessoas morreram em decorrência da doença desde agosto do ano passado.

Eficácia da vacina

No Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) o imunizante Qdenga, da farmacêutica Takeda, que começou a ser aplicado na população em fevereiro, e possui eficácia de até 80,2% — outro imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan, com eficácia de 79%, está em fase de estudos para ser incluída no calendário nacional.