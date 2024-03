Médicos retiram enguia viva com 30 cm de barriga de paciente no Vietnã

Um homem de 34 anos teve que passar por uma cirurgia para a retirada de um objeto estranho, com cerca de 30 centímetros, do intestino, no Vietnã.

O que aconteceu

O homem procurou o hospital relatando fortes dores abdominais. O trabalhador deu entrada no centro de saúde na quarta-feira (20) e passou por ultrassonografia e um raio X.

Exames de imagem mostraram um objeto estranho no trato digestivo e apontaram perfuração intestinal. As informações são do jornal Lao Dong, da Agência da Confederação Geral do Trabalho do Vietnã.