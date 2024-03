Mulher perde bebê e após 22 dias dá à luz gêmeo: 'Não conseguia acreditar'

As contrações da mulher pararam logo após o nascimento de Arlo e, dias depois, ela foi liberada do hospital, ainda com o bebê na barriga. Kayleigh contou que procurou outros médicos, se submeteu a exames diários entre os dois partos e, 22 dias depois, nasceu Astro, por meio de uma cesariana.

O segundo gêmeo veio ao mundo pesando 1 kg, com problemas cardíacos e de visão. Felizmente, Astro contrariou os diagnósticos médicos, sobreviveu e, hoje, está com 2 anos e bem. "Quando o Astro chegou, não conseguia acreditar que ele tinha conseguido sobreviver a todo aquele período entre um parto e o outro", explicou a mãe.

Kayleigh Doyle admitiu que no começo foi difícil lidar com sua situação, pois ela e o marido tinham se preparado para a chegada de gêmeos. "Compramos o dobro de tudo para os bebês: dois berços, um carrinho de bebê com dois assentos. Foi difícil ver as mães de gêmeos que eu seguia nas redes sociais registrando todos os dias os seus marcos e rotinas com os filhos", contou.

Após os nascimentos dos filhos de forma prematura, Doyle decidiu apoiar outras mães que vivenciam a mesma situação. Ela se formou como voluntária em unidade de terapia intensiva neonatal e atua em uma instituição de caridade de Manchester, em que visita pais de filhos prematuros com suporte e apoio emocional.

Outros casos

Em 2018, uma mulher identificada como Vicky Green se tornou notícia ao dá à luz a gêmeos com diferença de 12 dias entre um parto e o outro. O caso também aconteceu na Inglaterra e ambas as crianças sobreviveram. Em 1996, uma mulher de Baltimore, nos Estados Unidos, teve gêmeos com 90 dias de diferença entre os nascimentos.