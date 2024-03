Novo protesto pela queda de Netanyahu e libertação de reféns tem 16 presos

Familiares de reféns reclamam da atuação de Netanyahu na negociação para libertar os israelenses em poder do Hamas.. De acordo com o jornal Time of Israel, os manifestantes afirmam que há displicência, por parte do líder israelense.

Marcha em direção à residência de Netanyahu. Em Cesareia, costa de Israel, manifestantes driblaram barreiras policiais e tentaram chegar na residência do primeiro-ministro, chamando Netanyahu de "anjo da destruição".

Israelenses protestam em Tel Aviv contra o premiê Benjamin Netanyahu e pela libertação de reféns mantidos pelo Hamas desde os ataques terroristas de 7 de outubro Imagem: Jack Guez/AFP

Manifestantes detidos

A Polícia de Israel informou que 16 pessoas foram presas nos protestos. Em comunicado oficial, o órgão disse que as pessoas foram detidas por "interromper o trânsito" e "incitação ao terrorismo". Multas também foram aplicadas.

A polícia também usou canhões de água para dispersar os manifestantes. Em conta oficial no X, a entidade diz respeitar o direito de protestar, mas diz não permitir perturbações e danos à liberdade de circulação.