Homem é preso após tentar invadir prédio do FBI com carro nos EUA

Um motorista foi preso ontem após tentar invadir um escritório do FBI em Atlanta, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O homem bateu seu carro SUV no portão da frente do escritório do FBI. O motorista tentou seguir um veículo autorizado para conseguir entrar um uma unidade em Chamblee, na Geórgia.

Após bater, ele saiu correndo do carro e foi em direção ao prédio. Os agentes que estavam à frente do suspeito desceram e detiveram o homem.