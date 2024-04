Ladrões roubam R$ 150 milhões em notas sem disparar alarmes nos EUA

Ladrões conseguiram realizar um roubo de cerca de 30 milhões de dólares (aproximadamente R$ 150 milhões) em cédulas de um depósito de dinheiro nos EUA.

O que aconteceu

Criminosos não dispararam alarmes. Como isso foi possível ainda é um mistério, segundo disse a polícia de Los Angeles em coletiva de imprensa.

Ainda não há suspeitos. Roubo foi no domingo (31), mas funcionários do depósito não souberam do crime até abrirem o cofre na segunda-feira (1). A instalação armazena valores de empresas da região, segundo informações são do LA Times, com base em declarações de polícia de Los Angeles.