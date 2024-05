Além do RS, outros lugares do mundo enfrentam estragos causados por chuvas

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 110.000 foram evacuadas em Guangdong, no sul da China. Três pessoas morreram na cidade de Zhaoqing e um socorrista morreu na cidade de Shaoguan. Em Guangzhou, capital da província, foi registrado um acumulado de 600 mm do dia 1º a 23 de abril, a precipitação mensal mais elevada desde que os registos começaram, em 1959. As informações são do jornal The Guardian.

Situação das chuvas no RS

Os temporais deixaram dezenas de mortos no Rio Grande do Sul. Muitas outras estão desaparecidas, além de centenas ilhadas e milhares desabrigadas. No ano passado, mais de 80 pessoas morreram no estado, vítimas de três enchentes e eventos menores.

O Guaíba transbordou e a Defesa do Civil emitiu alerta para "inundação extrema". O prefeito Sebastião Melo (MDB) informou que o portão 14 do sistema contra inundações se rompeu nesta sexta-feira (3) - ele fica localizado no encontro das avenidas Sertório e Voluntários da Pátria.

Estado de calamidade pública. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na noite de quarta (1º), com prazo de 180 dias. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, "caracterizados por danos e prejuízos elevados". Todo o estado foi colocado sob alerta de inundação ou inundação severa.