Menina de 15 anos é detida por matar adolescente de 17 anos em Nova York

Uma adolescente de 15 anos foi presa em Nova York, por matar outra adolescente, de 17 anos. O caso ocorreu ontem (2). As informações são do New York Times.

O que aconteceu

Menina foi assassinada com apunhaladas após sair da escola. A polícia de Nova York informou que Emery Mizell, de 17 anos, chegou a ser levada em estado grave a um hospital próximo, mas morreu.

Polícia não encontrou arma usado no crime. Oficiais também não sabem o motivo para a adolescente de 15 anos, que não teve seu nome divulgado, ter matado Emery Mizell.