Ministro espanhol diz que Milei usa drogas e países trocam acusações

"Há pessoas muito más que, sendo elas mesmas, chegaram ao topo", continuou, dando como exemplos o ultradireitista Milei e o ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

As declarações de Puente, nomeado ministro em dezembro, provocaram uma reação imediata da Presidência argentina, que numa dura declaração na rede social X acusou Pedro Sánchez de aplicar políticas que "levam pobreza e morte" ao seu povo.

"Sánchez (...) colocou em perigo a classe média com as suas políticas socialistas que só levam pobreza e morte", disse.

Buenos Aires acusou também o chefe do Governo espanhol de ter "comprometido a unidade do Reino, concordando com os separatistas e levando à dissolução da Espanha", em uma referência ao acordo político do PSOE com os partidos separatistas bascos e catalães para formar um governo em 2023.

No âmbito do acordo, o PSOE acompanhou e conseguiu a aprovação no Congresso de uma lei de anistia para os separatistas que participaram na tentativa de secessão da Catalunha em 2017, o que gerou uma rejeição frontal por parte da oposição de direita e de extrema direita.

"Termos infundados"

"O governo da Espanha rejeita categoricamente os termos infundados da declaração emitida pela Presidência da República Argentina, que não correspondem às relações de dois países e povos irmãos", disse o Ministério das Relações Exteriores espanhol em um breve comunicado neste sábado.