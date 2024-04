Falsa freira chilena levava corpo da companheira morta há um ano em mala

Uma idosa de 80 anos, vestida de freira, foi flagrada por câmeras de segurança no bairro de Ñuñoa, em Santiago, no Chile, arrastando uma mala que a polícia descobriu conter o corpo de outra mulher, morta há um ano.

O que aconteceu

Mala foi descoberta por um reciclador de lixo, na segunda-feira (8). Dentro dela, havia um corpo em alto grau de decomposição.

Perícia identificou que os restos mortais correspondiam a de uma mulher, com aproximadamente 60 anos. Lorenza Patricia Ramírez Barrera, 80, foi vista em câmeras de segurança carregando a mala e virou a principal suspeita. Ela estava vestida de freira no momento da ocultação do cadáver.