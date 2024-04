Israel cancela aulas e põe forças em alerta total em meio à tensão com Irã

As Forças de Defesa do Estado de Israel emitiram um comunicado neste sábado (13) cancelando aulas e restringindo reuniões nos próximos dois dias, As forças armadas do país também estão em alerta total devido a um possível ataque do Irã.

O que aconteceu

Ao anunciar as medidas, o principal porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse que dezenas de aviões de combate estavam no ar como parte do estado de prontidão.

A medida ocorre em meio a um aumento da tensão com o Irã, que interceptou neste sábado (13) um navio vinculado a Israel.