6 mortos: Câmeras filmam agressor com faca em shopping na Austrália; veja

O ataque no shopping Westfield Bondi Junction deixou quatro mulheres e um homem mortos no local. Outra mulher morreu no hospital, para onde foram socorridos ao menos oito feridos, incluindo um bebê de nove meses.

Centenas de pessoas fugiram do local no momento do ataque. Testemunhas relataram cenas de pânico assim que o agressor começou a golpear as vítimas.

Equipes de socorro foram até o shopping para ajudar as vítimas Imagem: AAP/via REUTERS

Causa do ataque é desconhecida

As autoridades descartam um ataque terrorista. Dizem acreditar que o criminoso agiu sozinho, segundo o site australiano de notícias ABC.