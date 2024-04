Israel diz ter interceptado 99% dos mísseis e drones disparados pelo Irã

As forças de defesa israelenses afirmaram neste domingo (14) que o Irã disparou mais de 300 mísseis e drones contra Israel. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que 99% dos projéteis foram interceptados.

O que aconteceu

Mísseis do Irã causaram danos à infraestrutura da Base Aérea de Nevatim, no sul de Israel. Hagari classificou esses danos como pequenos e disse que a base aérea está funcionando normalmente. "O Irã pensou que seria capaz de paralisar a base e assim danificar as nossas capacidades aéreas, mas falhou!, disse.

A ação de defesa de Israel, que intecerptou a maioria dos drones e mísseis, foi uma conquista estratégica muito classificativa, afirmou Higari. "A ameaça iraniana encontrou a superioridade aérea e tecnológica das FDI", afirmou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel durante pronunciamento.