Conselho de Segurança é convocado às pressas, e Israel pede ação contra Irã

Seis meses após o brutal ataque terrorista do Hamas* em 7 de outubro, desejo expressar minha indignação em relação ao ataque contra o Estado de Israel pelo regime iraniano, que mais uma vez enfraquece as resoluções do Conselho de Segurança, promove a instabilidade e representa uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais. Hoje, o Irã lançou um ataque direto de dentro de seu território com mais de 200 UAVs, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos contra Israel, em clara violação da Carta da ONU e do direito internacional. O Irã também se orgulhou publicamente do ataque. O ataque é uma escalada grave e perigosa.

O Irã continua a violar suas obrigações internacionais, evidenciadas pelo ataque de hoje contra Israel, em violação à Resolução 2231 (2015) do Conselho de Segurança, e pela aceleração do ritmo de suas transferências de armas para o Hezbollah, em violação à Resolução 1701 do Conselho de Segurança. O Irã tem sido o arquiteto da instabilidade há anos, por meio do Hamas, dos Houthis, do Hezbollah e de outros representantes. Mas agora ele está na frente e no centro de suas ações para cumprir sua ambição de atacar Israel.

Esses ataques a Israel fazem parte de uma perigosa tendência de deterioração, conforme refletido em minhas várias cartas enviadas a Vossa Excelência nos últimos anos, representando uma ameaça concreta à paz e à segurança de toda a região. Israel alertou a comunidade internacional sobre as aspirações do Irã, além de suas atividades terroristas e do apoio a representantes do terror, incluindo o financiamento e o armamento do Hamas e do Hezbollah. O ataque iraniano ocorre após a apreensão de um navio de carga civil português pela Guarda Revolucionária Iraniana.

A gravidade e o volume dos ataques não têm precedentes e são uma violação flagrante da soberania de Israel, do direito internacional e das resoluções do Conselho de Segurança. O Irã representa uma ameaça direta à paz internacional e viola descaradamente a Carta da ONU e as resoluções do Conselho de Segurança. Chegou a hora de o Conselho de Segurança tomar medidas concretas contra a ameaça iraniana.

Confirmo a solicitação de Israel de convocar imediatamente uma reunião do Conselho de Segurança para condenar inequivocamente o Irã por essas graves violações e agir imediatamente para designar o IRGC como uma organização terrorista.