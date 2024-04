Biden diz que convocará G7 para dar resposta diplomática 'unida' ao Irã

O presidente dos EUA se reuniu com sua equipe de segurança nacional. Biden suspendeu sua folga e voltou para a Casa Branca ao saber do ataque do Irã contra Israel. Usando a conta oficial da Presidência dos EUA no X (antigo Twitter), o democrata publicou uma foto do encontro e reafirmou seu compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã.

I just met with my national security team for an update on Iran's attacks against Israel. Our commitment to Israel's security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx — President Biden (@POTUS) April 13, 2024

Israel intercepta drones e mísseis do Irã

Sirenes foram acionadas em Israel após o ataque com drones do Irã neste sábado (13). Nenhuma ocorrência com feridos foi relatada, segundo o governo israelense.

Sirenes soaram em Jerusalém, onde explosões também foram ouvidas. Segundo as forças de defesa israelenses, o aviso sonoro também tocou: no norte e no sul de Israel, na região do Mar Morto, na área de Shomron, e na região de Negev.

Segundo as forças de defesa israelenses, o aviso sonoro também tocou: no norte e no sul de Israel, na região do Mar Morto, na área de Shomron, e na região de Negev. Domo de Ferro interceptou drones e mísseis. A maioria dos projéteis foi abatida antes cruzassem o território israelense, segundo as Forças Armadas locais. O governo de Israel compartilhou um vídeo dando "graças a Deus" pelo sistema de defesa.

A maioria dos projéteis foi abatida antes cruzassem o território israelense, segundo as Forças Armadas locais. O governo de Israel compartilhou um vídeo dando "graças a Deus" pelo sistema de defesa. Israel orienta moradores a permanecerem perto de espaços seguros. "Não importa de onde a ameaça seja lançada, quando soar um alarme, você deve entrar no abrigo e esperar lá por pelo menos dez minutos. Atualizaremos em tempo real se você precisar permanecer lá por um período mais longo".