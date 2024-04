Sirenes são acionadas e Israel intercepta drones após ataque do Irã

Israel orienta moradores a permanecerem perto de espaços seguros. "Não importa de onde a ameaça seja lançada, quando soar um alarme, você deve entrar no abrigo e esperar lá por pelo menos dez minutos. Atualizaremos em tempo real se você precisar permanecer lá por um período mais longo".

Você pode ouvir explosões de interceptações ou destroços caindo. Como há uma variedade de ameaças, os alertas podem ser emitidos em áreas amplas. Recomendo que você evite espalhar rumores e relatórios não verificados.

Forças de Defesa de Israel, em comunicado

Ataque do Irã

Canal ligado à mídia estatal do Irã confirmou ataque de drones. Segundo a PressTV, a Guarda Revolucionária do Irã — também conhecida como Força Quds, responsável pelas operações militares internacionais iranianas — "lançou extensivos ataques com drones contra alvos em territórios ocupados", termo que o Irã usa para descrever Israel.

Espaço aéreo israelense foi fechado à 0h30 (18h30 em Brasília). O Iraque, que faz fronteira com Israel e Irã, também anunciou o fechamento temporário do seu espaço aéreo e a interrupção do tráfego. Mais cedo, a Jordânia já havia comunicado a adoção da mesma medida, citando falhas nos serviços de GPS. Depois, o Líbano também suspendeu os voos.

Primeiro-ministro disse que Israel está 'preparado'. Em discurso transmitido pela TV, Benjamin Netanyahu garantiu que o país está preparado para enfrentar qualquer cenário, "tanto em defesa quanto em ataque", acrescentando que Israel conta com o apoio dos Estados Unidos e "de muitos outros países". As declarações foram feitas antes do anúncio sobre os drones iranianos.