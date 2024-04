Homem põe fogo em si mesmo em frente a tribunal onde Trump é julgado

Um homem colocou fogo em si mesmo do lado de fora do tribunal de Nova York onde acontece o histórico julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, segundo informações da imprensa americana.

O que aconteceu

Repórteres dizem ter visto o suspeito em chamas por mais de três minutos. "Vejo um ser humano totalmente carbonizado", relatou um jornalista da CNN durante transmissão ao vivo. Uma pessoa teria usado um extintor de incêndio para tentar apagar as chamas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem, mas repórteres informaram que ele foi levado de ambulância a um hospital próximo.

Ocorrência vem logo após a seleção do júri ter sido concluída. O processo abre caminho para que os promotores e advogados de defesa façam as declarações iniciais na próxima semana. O júri é composto por sete homens e cinco mulheres.