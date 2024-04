Homem ataca motorista de ônibus e causa acidente nos EUA; veja o vídeo

Um motorista de ônibus em Oklahoma, nos Estados Unidos, foi atacado por um passageiro enquanto dirigia. Agressão foi registrada por câmeras de segurança do veículo, que chegou a bater em na fachada de uma loja durante a confusão.

O que aconteceu

Agressão ocorreu após o motorista se recusar a parar ônibus em local indevido. De acordo com a polícia local, o passageiro teria se irritado após a negativa do profissional. O caso ocorreu no sábado (20), na cidade de Oklahoma. As informações são da rede de televisão local Oklahoma's News 4.

Durante as agressões, o ônibus continuou em movimento. O passageiro, identificado como Tihron Harrison, dá socos e chutes no motorista, que cai, enquanto o ônibus continua em movimento, mostra o vídeo. "O suspeito então começou a dar socos no rosto do motorista e o retirou do banco do ônibus. Isso fez com que o ônibus saísse da estrada", disse o tenente Jeff Cooper, do Departamento de Polícia de Oklahoma City.