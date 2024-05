Netanyahu diz que 'batalha' em Rafah é 'decisiva' contra o Hamas em Gaza

ONU estima que a fome ameaça a maior parte dos 2,4 milhões de habitantes da Faixa devido à guerra entre Israel e o Hamas. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), "600 mil pessoas fugiram de Rafah desde a intensificação das operações militares".

Hamas "está aqui para durar"

Líder do Hamas disse que o movimento islamista decidirá com outras facções palestinas como governar Gaza após a guerra com Israel. "Falamos que o Hamas está aqui para durar (...) e corresponderá ao movimento e a todas as facções nacionais [palestinas] decidir sobre a forma de governo em Gaza", declarou Ismail Haniyeh em um discurso exibido na televisão.

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou na quarta-feira que se opõe a que seu país tenha qualquer responsabilidade, militar ou civil, no governo de Gaza após a guerra. O conflito eclodiu após o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, que matou mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

As represálias militares de Israel deixaram ao menos 35.272 mortos, majoritariamente civis. A informação é do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007. Na Cisjordânia ocupada, onde a guerra em Gaza exacerbou a violência, três pessoas morreram em ações do Exército israelense, anunciaram fontes palestinas nesta quinta-feira.

(*Com AFP)