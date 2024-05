Político alemão é expulso de partido por postar vídeo lambendo privada

O Partido Democrático Livre da Alemanha anunciou a expulsão de então membro Martin Neumaier após o político postar vídeo em que lambe um vaso sanitário.

O que aconteceu

Neumaier era candidato do partido nas eleições municipais de 9 de junho, em Aalen, na região de Stuttgart. Entretanto, ele foi expulso do Partido Democrático Livre por compartilhar vídeo em que está lambendo vaso sanitário e escovas de banheiro usadas para limpar privada.

Partido retirou apoio a Neumaier e instaurou processo disciplinar. "Denunciamos as ações mostradas nesses vídeos, que violam diretamente os princípios do nosso partido. Iniciamos um processo disciplinar para a expulsão do candidato", disse a sigla em comunicado à imprensa alemã emitido na quarta-feira (15).