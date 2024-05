Mau tempo dificulta localização do helicóptero com presidente do Irã

Quarenta equipes de busca e oito ambulâncias foram enviadas para a região. Até o momento, nenhuma informação sobre o estado de saúde do presidente ou de algum ocupante do helicóptero foi confirmada.

Raisi estava em encontro com presidente do Azerbaijão antes do incidente. O evento com Ilhan Aliyev foi em uma inauguração de barragem no rio Aras, nas zonas fronteiriças entre os dois países. Uma foto com os dois foi publicada nas redes sociais mais cedo.

Quem é Raisi

Considerado um ultraconservador, foi eleito em 18 de junho de 2021, no primeiro turno. As votações foram marcadas por uma abstenção recorde em eleições presidenciais e com a ausência de um opositor forte.

Nascido em novembro de 1960 na cidade sagrada xiita de Mashhad, no nordeste do país. Raisi fez carreira no Judiciário em cargos de procurador-geral entre 2014 e 2016, vice-chefe de Justiça de 2004 a 2014 e promotor e procurador adjunto de Teerã nas décadas de 1980 e 1990.