Influencer dos EUA flagra homem embaixo da cama vivendo por meses na casa

Um dia, ela deitou em sua cama e ouviu um barulho. A influencer tinha acabado de voltar da casa dos pais de manhã e resolveu dormir mais um pouco. Ela começou a escutar sons: ''eu pensei, deve ser um rato''.

Quando se inclinou para debaixo do móvel, viu uma calça jeans e meias pretas escondidas. "Eu gritei, pulei da cama, peguei meu celular, minhas chaves e corri. Entrei no carro e liguei para polícia'', conta.

Ainda quando falava com a polícia pelo telefone, ela reconheceu o invasor saindo pela porta da frente da casa. Segundo ela, era o mesmo homem que tinha sido contratado para aparar a grama.

O suspeito foi levado pela Polícia e admitiu aos agentes policiais que já estava morando na casa há mais de quatro meses. ''Ele estava usando meu chuveiro, jogando o PlayStation dos meus filhos, comendo minha comida. Eu fiquei com nojo'', contou.

Alguns usuários ainda compararam o caso com o que foi retratado no filme Parasita (2019). A produção, vencedora do Oscar, conta a história de uma família que passa a viver no porão de uma casa luxuosa.