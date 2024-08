Fundador do Telegram é acusado, mas deixa prisão após fiança de R$ 30 mi

Durov também é acusado de não cooperar com a Justiça. Ele não forneceu dados e informações sobre possíveis ações criminais e acusações relacionadas à operação e criptografia da plataforma de mensagens.

O Ministério Público explicou que o Telegram, criado em 2013, apareceu em vários casos sobre vários delitos. Alguns exemplos são pornografia infantil, ódio online e tráfico de drogas. O órgão diz que a empresa ofereceu uma "quase total falta de resposta" às interpelações judiciais.

Investigação

A investigação que levou à prisão de Durov foi aberta em caráter preliminar em fevereiro de 2024. A apuração envolveu sucessivamente várias agências francesas envolvidas na luta contra o crime cibernético, o crime organizado e fraude.

O fundador do Telegram vive em Dubai, onde a empresa está sediada. Nascido na Rússia, ele possui cidadania francesa e dos Emirados Árabes.

Após a prisão de seu fundador e CEO no sábado (24), o Telegram divulgou uma nota. O comunicado diz que a plataforma "está em conformidade com as leis da União Europeia, incluindo a Lei de Serviços Digitais" e que "sua moderação está dentro dos padrões da indústria e está constantemente melhorando."