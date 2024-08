Uma em 30 milhões: lagosta rara achada em mercado nos EUA é solta no mar

Supermercado entrou em contato com um aquário local. Porém, o aquário se recusou a aceitar o animal. Então, um abrigo de animais soube da situação e acionou o grupo de defesa dos animais Humane Long Island.

Diretor-executivo do grupo entrou em contato com o supermercado. O estabelecimento concordou em doar a lagosta rara para que ela fosse reabilitada e, depois, libertada na natureza, informou o grupo em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (28).

Grupo preparou uma caixa com água adequada para receber o crustáceo e conversou com um veterinário. Horas depois, a lagosta "Pinky", apelidada depois de "Clementine", foi solta no estuário de Long Island.

"As lagostas são animais sensíveis e inteligentes que podem viajar até 160 quilômetros ou mais a cada ano. Como todos os animais aquáticos, as lagostas sentirão dor e sofrerão quando são retiradas de seus lares oceânicos para serem comidas ou confinadas em aquários apertados", diz John Di Leonardo, diretor-executivo da Humane Long Island.

Leonardo também comemorou a volta do animal à natureza. "Nosso grupo pede que todos celebrem a jornada bem-sucedida de Clementine de volta à natureza, respeitando todas as lagostas e não as comendo porque nenhuma pessoa compassiva deveria ferver um animal vivo."