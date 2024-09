Turista morre e dois argentinos são resgatados após avalanche em Bariloche

Terceira vítima foi encontrada viva na manhã de hoje. Segundo o site Bariloche 2000, o sobrevivente conseguiu tirar sozinho um dos braços da neve e ligou para o serviço de emergência por volta da meia-noite. As buscas já tinham sido encerradas, por falta de luz natural, mas ele foi resgatado de helicóptero por volta das 6h30.

Havia um alerta de risco considerável para deslizamentos no dia do acidente. A avalanche foi classificada como tipo 3, em uma escala de 1 a 5, informou a Comissão de Resgate do Clube Andino Bariloche. Isso significa que a avalanche tem força o suficiente para enterrar e destruir um carro.