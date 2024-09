Empresas querem parar de pagar anúncios no X, diz pesquisa

Estudo entrevistou 18.000 consumidores em 27 mercados nacionais. Também foram realizadas entrevistas com 1.000 marqueteiros.

YouTube continua como plataforma favorita de marqueteiros. Segundo o estudo, pouco menos de 60% deles consideram o site de vídeos como o mais confiável para se colocar anúncios, seguido por Instagram e Netflix.