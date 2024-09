Em seis meses, Trump perde 4 bilhões de dólares em investimento

Ações caem quase continuamente desde desistência de Biden. No dia 19 de julho, dois dias antes do anúncio de que Joe Biden não concorreria mais à presidência dos EUA, cada ação custava 34,99 dólares. Desde então, a empresa registrou queda quase diária no valor de suas ações, enquanto Kamala Harris crescia nas pesquisas.

Fortuna de Donald Trump é estimada em 3,8 bilhões de reais pela Forbes. O magnata é dono de vários imóveis e hotéis em Nova York, além de campos de golfe, uma vinícola e a própria Trump Media.