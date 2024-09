Bilionário e playboy da aviação: quem é o 1º civil a 'caminhar' no espaço

Jared Isaacman é o primeiro civil a fazer uma caminhada espacial, durante missão Polaris Dawn, da SpaceX, realizada nesta quinta-feira (12). Além de comandante da missão, o empresário norte-americano é apaixonado por aviação, deixou a escola durante o ensino médio e fez carreira na área de processamento de pagamentos - ele, inclusive, está na lista de bilionários da Forbes.

Quem é Jared Isaacman?

Fundador e CEO da Shift4 Payments, empresa norte-americana de processamento de pagamentos com sede em Allentown, na Pensilvânia (EUA).

Abandonou a escola durante o ensino médio para vender máquinas de cartão de crédito no porão de seus pais em Far Hills, Nova Jersey. Segundo a Forbes, o United Bank Card, empresa progenitora do Shift4, foi criado quando ele tinha apenas 16 anos, em 1999.