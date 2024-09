Fisiculturista que comia 16 mil calorias por dia 'queria ser como o Rambo'

Medidas do corpo impressionavam: ela tinha 60 cm de circunferência no pescoço, 64 cm em cada braço e o peito media cerca de 155 cm - os números o fizeram ser conhecido como o "fisiculturista mais monstruoso do mundo", título conferido pelo site Fitness Volt.

Illia 'Golem' Yefimchyk impressionava pelo físico "monstruoso" Imagem: Reprodução

Fisiculturista mantinha dieta potente e comia 16,5 mil kcal (quilocalorias) por dia. Ele fazia sete refeições em 24 horas, sendo um café da manhã, três almoços , três jantares e uma refeição para fechar o dia.

Quase três quilos de carne e mais de 100 sushis: Entre outros alimentos, a dieta de Golem era composta por cerca de 2,6 quilos de carne bovina, 108 sushis, mais de 2 quilos de arroz, além de macarrão, queijo, aveia a panquecas, segundo o site Essentially Sports.

Atleta surpreendia pela quantidade de peso que conseguia erguer. Yefimchyk era capaz de levantar 272 quilos no supino e 317 quilos no levantamento terra, conforme a revista Men's Health.

Morte do fisiculturista

Illia 'Golem' Yefimchyk morreu na sexta-feira (6). O óbito foi confirmado à imprensa pela esposa dele, Anna, segundo informações do jornal Nexta.