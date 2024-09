Testemunha viu arbusto se mover: o que se sabe sobre atentado contra Trump

Quem é o suspeito?

Homem já foi identificado. De acordo com o xerife do caso, William D. Snyder, Ryan Wesley Routh estava calmo, não esboçou reação e não questionou o motivo da prisão quando foi detido pela polícia. Segundo a imprensa norte-americana, Routh, de 58 anos, operava uma empresa de construção de galpões com o filho no estado do Havaí, para onde se mudou em 2018 após ter vivido boa parte da vida na Carolina do Norte.

Ryan Wesley Routh, preso após ser identificado pelo Serviço Secreto em campo de golfe de Donald Trump Imagem: Reprodução/Redes sociais

Routh votou nas primárias do Partido Democrata, de Joe Biden e Kamala Harris, em março deste ano. Foi identificada também doação de cerca de US$ 100 (R$ 552, na cotação atual) para a plataforma ActBlue, que processa doações à campanha democrata. Após atentado sofrido por Trump em julho, Routh cobrou ação de Biden e Kamala. "Você e Biden deveriam visitar os feridos no hospital e comparecer ao funeral do bombeiro assassinado. Trump nunca fará nada por eles".

Em postagem no X, Routh dizia que a democracia "estava em jogo" nas eleições presidenciais deste ano. O suspeito escreveu ainda que a campanha de Trump deveria se chamar MASA, sigla para "Make America Slave Again" (Escravize a América novamente, em tradução livre).

Suspeito era apoiador da Ucrânia na guerra contra a Rússia. "Estou disposto a voar para Cracóvia e ir para a fronteira da Ucrânia para ser voluntário, lutar e morrer... Posso ser o exemplo? Devemos vencer", disse Routh em uma postagem no X em março de 2022. Segundo a agência de notícias RFI, Routh viajou à Ucrânia em 2022, onde tirou fotos ao lado de combatentes e fez campanhas para recrutar soldados e fundos para ajudar na defesa do país europeu.