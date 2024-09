Biden diz que vai garantir 'todos os recursos' para segurança de Trump

O presidente Joe Biden disse que vai garantir que o Serviço Secreto tenha "todos os recursos" para fazer a segurança do ex-presidente Donald Trump após ele ser supostamente alvo de uma nova tentativa de assassinato.

O que aconteceu

Biden declarou estar aliviado por Trump ter saído ileso. No domingo (15), o republicano foi retirado às pressas de um campo de golfe na Flórida quando um agente do Serviço Secreto viu o cano de um fuzil surgir do buraco de uma cerca.

Presidente diz que orientou equipe para que o Serviço Secreto tenha todos os recursos necessários para fazer a segurança contínua de Trump. "Não há lugar para violência política ou qualquer violência em nosso país", acrescentou Biden em comunicado divulgado pela Casa Branca.