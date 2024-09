CEO de empresa de pagers recebe proteção na Hungria após explosões, diz mãe

Um dos equipamentos foi entregue na segunda (16) e explodiu no dia seguinte enquanto ainda estava na caixa. Outro dispositivo dado a um membro sênior poucos dias antes e feriu um subordinado quando detonou.

Uma investigação preliminar feita por autoridades libanesas concluiu que pagers e walkie-talkies foram implantados antes da entrada dos dispositivos no país. Autoridades locais indicaram ainda que Israel foi o responsável pelo planejamento e execução dos ataques. O país, no entanto, não se manifestou publicamente sobre as acusações.

Como foram as explosões

As explosões de pagers e walkie-talkies deixaram 37 pessoas mortas e milhares feridas. Foram 12 mortos após explosões simultâneas de 'pagers' do Hezbollah, no Líbano, na terça. O número de mortos após explosões simultâneas de 'walkie-talkies' do Hezbollah, no Líbano, subiu para 25, na quarta. Entre os mortos, 20 eram integrantes do grupo islamista libanês Hezbollah. Mais 450 pessoas ficaram feridas.

Walkie-talkies do Hezbollah explodiram no subúrbio de Beirute no fim da tarde de quarta-feira (18). Uma das explosões ocorreu perto de um funeral organizado pelo Hezbollah para os mortos no dia anterior, após os "pagers" também explodirem. Os ataques aconteceram em todo o sul do país e nos subúrbios ao sul da capital Beirute.