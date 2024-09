Amorim chama ataque de Israel ao Líbano de 'revoltante e perigoso'

Segundo Amorim, o Itamaraty está planejando "algo" para evacuar os brasileiros da região. Até o momento, a Embaixada do Brasil no Líbano apenas divulgou uma nota dizendo que os brasileiros devem buscar "meios próprios" para sair do país.

Israel lançou o maior ataque aéreo contra o Líbano desde 2006. Os alvos seriam "postos do Hezbollah", mas há relatos de casas e estradas atingidas pelas bombas israelenses.

Estratégia de Israel é demonstrar força militar para mudar a posição declarada do Hezbollah de que continuará atacando Israel enquanto não houver um cessar-fogo em Gaza. Outro objetivo do governo é retomar o controle do norte do país, de onde milhares de israelenses fugiram desde que o Hezbollah passou a disparar mísseis contra Israel, em 8 de outubro.

Primeiro-ministro libanês diz que Israel executa um "plano de destruição" contra o país. "A agressão persistente de Israel contra o Líbano é uma guerra de extermínio em todos os aspectos, um plano de destruição que pretende pulverizar os vilarejos e cidades libaneses", afirmou Najib Mikati. No comunicado, ele também pede à ONU e aos "países influentes" para "dissuadir a agressão".

Explosões de pagers e bombardeio israelense que matou cúpula militar do Hezbollah intensificaram conflitos. Um ataque a uma área residencial no subúrbio de Beirute matou o líder sênior Ibrahim Aqil e outro comandante, Ahmed Wahbi, na sexta-feira (20).