Quem é Ibrahim Aqil, comandante do Hezbollah morto em ataque de Israel

Bombardeio em Beirute deixou ao menos 14 mortos

O Exército de Israel bombardeou Beirute nesta sexta-feira (20), com ataques direcionados para a periferia da capital libanesa, reduto do grupo Hezbollah. Ao menos 14 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Israel afirmou que matou cerca de dez comandantes do Hezbollah em bombardeio no subúrbio de Beirute.

Pelo menos nove dos hospitalizados estão em estado crítico, segundo o governo libanês. O ataque israelense destruiu prédio inteiro no sul de Beirute. Testemunhas ouvidas pela Reuters ouviram barulho de jato sobre a cidade na hora do ataque, e uma nuvem de fumaça pôde ser vista subindo da região.

As Forças Armadas israelenses visavam uma figura importante do Hezbollah. "O Exército israelense realizou um ataque direcionado em Beirute", afirma um comunicado militar, sem especificar o tipo de ataque ou os meios utilizados. "No momento, não há nenhuma mudança nas diretrizes (...) do Comando da Frente Interna", acrescentou o Exército.

Imagens da área-alvo transmitidas pela Al Jadeed do Líbano mostraram carros queimados e uma rua coberta de escombros. A TV al-Manar do Hezbollah informou que os subúrbios do sul, conhecidos como Dahiyeh, foram submetidos a um ato de agressão.