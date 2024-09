Israel ataca Hezbollah no Líbano e deixa ao menos 558 mortos e mil feridos

As forças israelenses lançaram hoje um grande ataque contra alvos do Hezbollah no Líbano. O movimento islâmico é aliado do Hamas e dispara foguetes contra o território israelense.

O que aconteceu

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 558 morreram e outras 1.835 ficaram feridas nos bombardeios. Entre as vítimas estão 50 crianças, 94 mulheres e dois médicos, diz o comunicado do órgão.

Israel diz que atingiu 300 alvos em todo o Líbano. Horas antes, autoridades israelenses divulgaram um pronunciamento e mandaram mensagens de texto para moradores de Beirute e regiões vizinhas alertando que eles deixassem suas casas.