Itamaraty vai consultar brasileiros no Líbano para evacuação após ataques

O Itamaraty informou que enviou instruções para a Embaixada do Brasil no Líbano para que seja iniciado um processo de consulta com os brasileiros que vivem no país, alvo de ataques de Israel. O objetivo é saber se o grupo quer ajuda do Estado para ser repatriado.

Em Nova York para as reuniões da ONU, o governo brasileiro indicou que está em contato constante para avaliar como dar assistência. A operação, caso tenha de ser implementada, ocorreria nos mesmos moldes que foram realizadas as evacuações de brasileiros que estavam em Israel e Gaza, no ano passado.

O que aconteceu

Brasileiros serão questionados se há intenção de sair do Líbano. As respostas darão base a um plano de repatriação dos cidadãos na região.