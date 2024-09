EUA vão enviar mais tropas ao Oriente Médio após ataque de Israel no Líbano

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que estava "trabalhando por uma desescalada" no Líbano. A declaração foi feita enquanto recebia o presidente dos Emirados, Mohamed bin Zayed al Nahyan, na Casa Branca.

Estamos trabalhando para conseguir uma desescalada que permita que as pessoas voltem para casa em segurança

Joe Biden

Ataque no Líbano

As forças israelenses lançaram hoje um grande ataque contra alvos do Hezbollah no Líbano. O movimento islâmico é aliado do Hamas e dispara foguetes contra o território israelense.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 558 pessoas morreram e 1.835 ficaram feridas nos bombardeios. Entre as vítimas estão 50 crianças, 94 mulheres e dois médicos, diz o comunicado do órgão.

Horas antes, autoridades israelenses divulgaram um pronunciamento e mandaram mensagens de texto para moradores de Beirute e regiões vizinhas.