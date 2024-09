Brasileira no Líbano tenta fugir de área atacada por Israel: 'Muita bomba'

Fatima relatou que não conseguiu ajuda do Itamaraty. "O governo diz que não é responsabilidade deles por terem avisado para não ficar em 'lugares de risco', mas nossas casas ficavam [em áreas] relativamente seguras até Israel decidir bombardear".

Estamos bem até agora, presos no trânsito, a autoestrada tá fechada dos dois lados de tanto carro. Faz quase 2 horas que estamos no mesmo lugar.

Fatima Cheaitou

Em nota, a Embaixada do Brasil no Líbano diz que os brasileiros devem buscar "meios próprios" para sair do país, o que indica que não há um plano de repatriação no momento. O colunista do UOL Jamil Chade apurou que o governo federal ainda estuda a possibilidade de uma operação de resgate na área.

Estimativa do governo é de que 20 mil brasileiros vivam hoje no Líbano. A informação foi obtida pelo UOL junto a fontes do governo federal.

Contatos para quem está no Líbano e busca informações de segurança. Brasileiros podem procurar o Itamaraty pelos seguintes números: sala de operações do Sul do Líbano: 07753684; sala de operações de Baalbeck Hermel: 08371479; sala de operações de Nabatiyyeh: 07769002; sala de operações do Bekaa: 08803905.

Ataque deixou mais de 500 mortos

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 558 pessoas morreram e outras 1.835 ficaram feridas nos bombardeios. Entre as vítimas estão 50 crianças, 94 mulheres e dois médicos, diz o comunicado do órgão.