CEO antes do Titan implodir: 'Ninguém vai morrer sob a minha supervisão'

"Ninguém vai morrer sob a minha supervisão, e ponto final", declarou o CEO da OceanGate aos questionamentos de Lochridge. "Não tenho desejo de morrer... Acho que esta é uma das coisas mais seguras que farei", afirmou sobre o Titan. Rush continuou dizendo: "Tudo o que fiz neste projeto foi as pessoas me dizendo que não iria funcionar - você não pode fazer isso. [...] Entendo esse tipo de risco, e vou encarar isso de olhos abertos. Posso inventar 50 razões pelas quais temos que cancelar e fracassar como empresa. Não estou morrendo. Ninguém está morrendo sob minha supervisão - ponto final."

Lochridge foi demitido após a reunião. Durante o seu depoimento à Guarda Costeira dos EUA, ele afirmou que levou suas preocupações à Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA. Mas, segundo o ex-diretor de operações, a agência do governo dos EUA foi lenta e falhou em agir. No final de seu depoimento, ele disse que se as autoridades tivessem investigado adequadamente a OceanGate, a tragédia teria sido evitada.

Audiências começaram na segunda-feira (16)

Cauda do submarino Titan foi encontrada parcialmente preservada após implosão Imagem: Reprodução/Pelagic Research Services/Guarda Costeira dos EUA

As audiências da Guarda Costeira dos Estados Unidos tiveram início no dia 16 de setembro. O objetivo é investigar as causas da implosão do submersível Titan, da OceanGate, em 2023. As autoridades vão analisar questões prévias ao acidente, examinar a estrutura da embarcação e ouvir testemunhas ao longo das próximas duas semanas.

Objetivo é evitar que casos como o do Titan voltem a acontecer. Jason Neubauer, presidente do Conselho de Investigação Marinha dos EUA, disse no domingo (15) que a ideia é fornecer a agências federais e internacionais as recomendações de segurança necessárias para que "nenhuma família passe por uma perda como esta novamente".