Tales: Ausência de grandes potências confirma críticas de Lula à ONU

Lula fez um discurso no qual as críticas que fez à ONU só se confirmaram com a ausência dos líderes das grandes potências. Não há financiamento adequado ao meio ambiente, o Conselho de Segurança da ONU não tem mais importância, os países do sul global não estão bem representados...

O mundo mudou muito desde que a ONU foi criada e, se não se readequar, ela irá para o lixo da História e se tornará absolutamente desnecessária. Tales Faria, colunista do UOL

Tales reforçou que os eventos climáticos extremos são de grande responsabilidade dos mais ricos e apontou a necessidade de mudanças de pensamento, tanto dos países como das pessoas mais ricas do mundo.

As grandes potências estão agindo com o mundo e com o clima da mesma forma que os ricos no Brasil. Elas não aceitam arcar com todo o problema climático do mundo, que não foi criado pelos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O grande ataque ao meio ambiente veio das grandes potências, mas elas se recusam a contribuir para frear o avanço dos eventos extremos.

Também estamos nesta situação aqui no Brasil. Boa parte dessa situação climática veio de um modelo com problemas, baseado no agronegócio e na exploração mineral. É preciso haver mudanças nisso, com uma industrialização tecnológica e não poluente. Para isso, os ricos do Brasil e a turma do agronegócio devem se conscientizar.