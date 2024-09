Brasileira desaparecida em Portugal abandonou jantar e foi a hospital

Enquanto isso, ela se dirigia ao Hospital Santa Maria. No caminho, Natalie ainda perdeu o celular, que foi encontrado e entregue a policiais da unidade hospitalar.

Investigadores fizeram contato com o pai para informar que haviam achado o aparelho. Por meio do celular, eles tentavam identificar a vítima. O homem, no entanto, afirmou aos policiais que a filha já havia ligado e dizia estar com uma amiga.

Corporação continuou as buscas até encontrá-la. Segundo a polícia, ''as informações eram muito contraditórias e o pai da desaparecida deixou de atender o telefone''.

Nathalie compareceu à delegacia a noite. Brasileira explicou que o quadro de saúde ocorre quando ela passa por picos de estresse.

Pai e filha moram em Coimbra e visitavam pontos turísticos. Natalie é enfermeira em um hospital particular enquanto o pai é militar brasileiro reformado, segundo informações do jornal português Público.