'Machucamos quem tenta nos machucar', diz Netanyahu sobre ataques ao Líbano

"Machucaremos ainda mais quem quer que tente nos machucar", afirmou o primeiro-ministro. Segundo Netanyahu, milhares de foguetes direcionados a cidades de Israel foram destruídos.

Quem quer que tente nos machucar, nós o machucamos ainda mais. Prometi que mudaríamos o equilíbrio de segurança e o equilíbrio de poder no norte. É exatamente isso que estamos fazendo.

Benjamin Netanyahu, em publicação nas redes sociais

Crise entre dois países foi intensificada

Explosões de pagers e o bombardeio israelense que matou cúpula militar do Hezbollah intensificaram conflitos. Um ataque a uma área residencial no subúrbio de Beirute matou o líder sênior Ibrahim Aqil e outro comandante, Ahmed Wahbi, na sexta-feira. Este é considerado o ataque mais mortal na região desde o 7 de outubro.

Após as explosões, Hezbollah anunciou que "abriu uma segunda frente" de combate contra Israel. A ofensiva ocorre, segundo o grupo extremista, em solidariedade aos palestinos que enfrentam uma ofensiva israelense mais ao sul, em Gaza. A organização prometeu lutar até um cessar-fogo na guerra paralela de Gaza.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, declarou que os ataques continuariam até que fosse seguro para as pessoas evacuadas no norte retornarem, preparando o cenário para um longo conflito. O exército israelense disse que atingiu cerca de 290 alvos no sábado, incluindo milhares de lançadores de foguetes do Hezbollah, e que continuaria a atingir mais.